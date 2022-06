Sem Abel Ferreira, Palmeiras perde com o São Paulo

JN Hoje às 11:19 Facebook

Série de 19 jogos consecutivos sem perder chega ao fim. Treinador português falhou partida da Taça do Brasil, isolado após infeção por covid-19

Apesar do recurso apresentado à Confederação Brasileira de Futebol, Abel Ferreira não esteve mesmo sentado no banco do Palmeiras na madrugada desta sexta-feira. O "verdão" saiu derrotado da 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, perdendo por 1-0 frente ao rival da cidade, o São Paulo.

O golo de Patrick, aos 31 minutos, foi suficiente para colocar o "tricolor" em vantagem na eliminatória, terminando assim uma série de 19 jogos sem perder do Palmeiras que se havia iniciado em abril.

O encontro da segunda mão, em casa do emblema de Abel Ferreira, está marcado para o dia 15 de julho.