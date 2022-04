Sem clube, Jorge Jesus diz que está a estudar "várias propostas"

JN Hoje às 13:32 Facebook

O ex-treinador do Benfica chegou ao Brasil, esta terça-feira, onde vai assistir a um desfile de Carnaval e, em declarações aos jornalistas brasileiros, abordou o futuro.

Ainda no aeroporto, Jorge Jesus admitiu conversas com o presidente do Fenerbahçe mas garantiu que está a estudar "várias propostas".

"Não falo sobre clubes. É verdade que tive uma reunião com Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, mas não falo de clubes. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso", afirmou.

Jorge Jesus está sem clube depois de ter deixado o comando técnico do Benfica, emblema que orientou nas últimas duas épocas. Antes dos encarnados, o treinador português passou também por Flamengo, Al-Hilal e Sporting.