Sem milhões mas com bar aberto. Clube entra na corrida por Cavani

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Recreativa de Meirinhas deixou, esta quarta-feira, uma proposta original para ter o craque uruguaio no plantel.

Sem clube desde que terminou contrato com o PSG, Edinson Cavani tem vários clubes interessados. Um deles é o Benfica - Jorge Jesus garantiu que o presidente Luís Filipe Vieira está a fazer os possíveis para o conseguir contratar - mas, esta quarta-feira, o clube encarnado ganhou um concorrente.

Numa publicação com humor, a Associação Recreativa de Meirinhas, da AF Leiria, anunciou que entrou na corrida e, apesar de não oferecer os milhões que o Benfica oferece, também apresentou argumentos, com bar aberto e refeições grátis. As negociações já estão em marcha.

"A AR Meirinhas vem, por este meio, informar que se juntou ao grupo de clubes interessados em garantir o atleta Edi Cavani! Não podendo oferecer os milhões do SL Benfica, prometemos bar aberto ao matador uruguaio no nosso bar e ainda refeições no nosso patrocinador, Restaurante Paris. Informamos ainda que as negociações estão a cargo do nosso presidente, Paulo Pereira", escreveram no Facebook.