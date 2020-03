Sem provas de automóveis Norte vai perder milhões

Eduardo Pinto Hoje às 08:20, atualizado às 08:21 Facebook

Por causa da pandemia, o Rali de Portugal e o Mundial de Ralicross em Montalegre estão suspensos. Prova de Vila Real da Taça do Mundo de Carros de Turismo deve ir pelo mesmo caminho.

Vila Real vai aguardar mais uns dias por uma eventual suspensão da prova portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), mas a probabilidade de ser realizar em junho é muito pequena. A etapa do Mundial de Ralicross, em Montalegre, e o Rali de Portugal, no Norte e no Centro, ambos em maio, estão suspensos. Se a pandemia levar ao cancelamento, estas regiões deixarão de ter um retorno económico de cerca de 200 milhões de euros - só o rali representa mais de 140 -, e nada garante que um novo calendário tenha o mesmo.