Semifinalistas conhecidos no Lousada Indoor Open

JN Hoje às 19:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta sexta-feira ficou-se a saber os nomes dos quatro semifinalistas na prova de singulares, para além de se conhecer as duas duplas que vão discutir o título de pares amanhã.

Na prova individual do Lousada Indoor Open, em ténis, a espanhola Celia Cervino Ruiz causou a maior surpresa ao travar a francesa Oceane Babel, derrotando a primeira cabeça-de-série, em três sets, pelos parciais de 0-6, 7-5 e 6-4. A tenista galega aplicou a velha máxima "não é como começa, mas sim como acaba", e, depois de perder a primeira partida de forma concludente, voltou ao encontro para discutir o resultado e isso rendeu frutos.

Agora, Cervino Ruiz, que se dá muito bem com os ares de Lousada (já foi campeã, finalista vencida e conquistou o título de pares), vai medir forças com a belga Clara Vlasselaer, sexta favorita. A jogadora natural de Bruxelas não vai certamente surgir na sua melhor forma física, isto porque foi obrigada a disputar um encontro duríssimo com Pei-Chi Lee, de Taipé, que teve a duração de 3 horas e 36 minutos! Vlasselaer venceu por 7-5, 6-7 (3) e 6-4, numa clara prova de resistência, resiliência e concentração.

PUB

Na outra semifinal vão estar em court duas tenistas suecas: Kajsa Rinaldo Persson e Julita Saner. Persson, segunda pré-designada, interrompeu a excelente caminhada da suíça Tess Sugnaux, necessitando apenas de duas partidas (6-4 e 6-1) para sair vitoriosa. A sua compatriota Saner, também deu mostras de supremacia no embate ante a lituana Iveta Dapkute, derrotando a tenista de leste por 6-2 e 6-4.

Nos pares, as duplas Oceane Babel (França)/Leonie Kung (Suíça) e Celia Cervino Ruiz (Espanha)/Tess Sugnaux (Suiça) vão discutir o título a partir das 14h30 de amanhã (sábado).