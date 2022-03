JN Hoje às 22:09 Facebook

O selecionador nacional já colocou para trás das costas a vitória de Portugal sobre a Turquia, esta quinta-feira, e mostrou-se focado no último adversário que tem pelo caminho até ao Mundial, que eliminou a campeã europeia Itália.

"Não estou surpreendido. Sempre disse que tanto podíamos jogar com a Itália como com a Macedónia. Estes jogos são finais e as finais têm sempre muito que se lhe dizer, por isso, agora, ganhámos a primeira e temos de ganhar a segunda e é nisso que nos temos de focar. Este jogo já acabou, agora é foco total, recuperar bem os jogadores e focarmo-nos bem no jogo, que vai ser difícil, seguramente, pois, se a Macedónia conseguiu ganhar à Itália, vai ser difícil", começou por analisar Fernando Santos.

O penálti da Turquia afetou um pouco o conjunto português e o técnico nacional embora não tenha ficado nervoso, alertou: "Não nos podemos colocar a jeito". "Tínhamos o jogo perfeitamente controlado, baixamos a intensidade, mas os jogadores não são máquinas e, obviamente, queriam continuar no ritmo que tinham, criaram várias oportunidades para fazer o 3-0 e não as concretizaram e depois há estas coisas. É como digo, o futebol tem disto. Reagimos muito bem, mas aquele momento poderia ter sido difícil para nós. Mas é uma vitória justa de Portugal", anotou.

Sobre as alterações produzidas na equipa, o treinador frisou que "voltaria a fazer as mesmas". E prosseguiu: "Jogava como joguei, porque acreditei que esta era a estratégia para o jogo e que estes eram os jogadores que poderiam servir melhor essa estratégia".

Sobre a opção Diogo Costa em vez do habitual Rui Patrício, o selecionador esclarecer que o guarda-redes da Roma não estava lesionado e que a troca "foi uma opção técnica".

Com a final a cinco dias de distância, Fernando Santos não descarta outras mudanças. "Se temos outros jogadores aptos, melhor para a equipa. Vamos esperar para ver como os jogadores recuperam. O Cancelo está de volta seguramente e o Pepe vamos ver", disse.

Fernando Santos abordou também a passagem de testemunho da "geração de ouro" para esta nova. "Esta geração que toda gente pede que seja substituída é a única de ouro em Portugal Tenho pena de afirmar isto, mas foi a única que conquistou uma medalha de ouro. Se a pergunta tem que ver com a qualidade do jogador português? Sim. Quando pensamos em trocar estes.... Portugal sempre teve grandes jogadores, mas esta é a única de ouro, porque ganhou o ouro", finalizou.