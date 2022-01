Senegal e Marrocos nos quartos de final da CAN

JN Hoje às 21:22 Facebook

Com maior ou menor dificuldades, dois dos favoritos à conquista da competição garantiram o apuramento com vitórias sobre Cabo Verde e Malawi.

Depois de Camarões, Gâmbia, Burkina Faso e Tunísia, também o Senegal e Marrocos estão nos quartos-de-final da Taça das Nações Africanas, tendo confirmado o apuramento esta terça-feira.

O Senegal, com Sadio Mané em destaque, aproveitou duas expulsões de jogadores cabo-verdianos ainda antes dos 60 minutos (a primeira foi aos 21) e garantiu a vitória com os golos a aparecerem apenas na última meia hora.

Já Marrocos precisou de uma reviravolta para eliminar o Malawi (2-1). Os marroquinos empataram aos 45+2 minutos e garantiram a vitória graças a um livre direto de Hakimi, aos 70".

Os quartos-de-final ficam completos amanhã, depois do Costa do Marfim-Egito e do Mali-Guiné-Equatorial.