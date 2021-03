Senhor de Turim encontrou força na medicina chinesa

Arnaldo Martins Hoje às 10:05 Facebook

Ninguém diz que Pepe tem 38 anos. A longevidade do central e o alto nível de rendimento impressionam e o jogo com a Juventus, que valeu a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, é o último exemplo. Além do repouso, o JN sabe que existe outro trabalho invisível que contribui para a forma do capitão do F. C. Porto: a medicina tradicional chinesa.

Pepe estava mesmo em dúvida para a partida de Turim, devido a uma lesão num gémeo que lhe causava desconforto e o obrigou a sair no intervalo do jogo com o Gil Vicente (0-2). Em sintonia com o departamento médico e o treinador, Pepe recorreu às mãos de Paulo Araújo, conceituado mestre da medicina tradicional chinesa e "mental coach", que tem auxiliado vários jogadores nas últimas temporadas. Num verdadeiro contrarrelógio, o tratamento foi iniciado em Portugal e concluído já em Itália, com a presença de Paulo Araújo, que viajou com a comitiva para solo transalpino.

As técnicas da medicina tradicional chinesa e as fórmulas do mestre, que são aplicadas diretamente na pele, aceleraram o processo de cicatrização, encurtando o período de recuperação. Para quem joga de três em três dias, devido à sobrecarga do calendário, e tem vindo a acumular fadiga, a técnica é uma mais-valia e o corpo clínico aprova o método sempre que o momento assim o exige. Era o caso. O resultado foi o que se viu, com Pepe a assumir-se como o "Senhor" de Turim, colecionando uma exibição impressionante, que deixou em êxtase antigos jogadores, como Rio Ferdinand, Joe Cole e Gary Lineker. "Um dos melhores do Mundo", concordaram.