Senhoras, só mais um passo rumo à elite mundial

Quinas garantem playoff intercontinental com vitória histórica sobre a Islândia e mantêm vivo o sonho da estreia num Campeonato do Mundo

Portugal ainda não está no Mundial de 2023, mas, pelo que se viu em Paços de Ferreira, tem tudo para conseguir esse feito, que será o maior da história do futebol feminino português. Podia ter sido ontem, com uma vitória impressionante sobre a Islândia, mas a República da Irlanda foi feliz na Escócia e obrigará a equipa das quinas a disputar o playoff intercontinental, e decisivo, agendado para fevereiro do próximo ano, na Nova Zelândia. Um mas? Nem por sombras. Nada que belisque mais um sinal inequívoco do crescimento da seleção portuguesa, evidente no resultado e também na enchente, no ambiente e na festa que lhe dedicaram na Capital do Móvel.

A Islândia está mais acima no "ranking", tinha ganho os últimos seis duelos com Portugal, e nunca por números meigos, só que, desta vez, não teve argumentos para contrariar as quinas e a evolução que o futebol feminino português evidencia quase de jogo para jogo. Curiosamente, o único período do confronto de ontem em que as nórdicas dividiram o jogo e até se superiorizar, foi depois de se ver em desvantagem, no marcador e no número de jogadoras em campo, à passagem dos 54 minutos. Pelo contrário, Portugal parece que se assustou com tanta sorte junta - penálti (convertido por Carole Costa) e expulsão instantes depois de o VAR anular o 0-1 à Islândia - e com a iminência da felicidade. Sofreu o empate (num livre lateral finalizado por Viggósdóttir) e não foi por muito que deitou tudo a perder. Despertar não se pedia, exigia-se: a oportunidade era demasiado boa para desaproveitar. E, finalmente, a superioridade numérica fez-se sentir no prolongamento. O golo de Diana Silva, logo nos primeiros segundos, também ajudou e deu início a 30 minutos imparáveis da equipa de Francisco Neto, perante um adversário que sentiu o golpe, mais um, e, desta vez, não teve capacidade de resposta. Quis, mas já não conseguia e o que sobrou foram espaços para a seleção portuguesa aproveitar. Tatiana Pinto fez o terceiro, antes de Kika Nazareth sentar duas adversárias e consumar um resultado histórico.