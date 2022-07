Sequeira à procura de "fazer melhor" após "ano difícil"

JN Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa esquerdo do Braga, Nuno Sequeira, abordou a próxima temporada, salientando a necessidade de "fazer melhor" ao nível coletivo e desejando uma época mais tranquila após a lesão ligamentar no joelho que o deixou de fora de várias partidas, em 2021/22.

O português, de 31 anos, foi titular no jogo de treino, no qual os bracarenses derrotaram a Oliveirense (6-2), e não podia estar mais feliz pelo regresso aos jogos. "Foi uma longa paragem, sabemos que os treinos não são iguais aos jogos, são muito mais competitivos. Foi um momento de muita felicidade, porque é o que mais gosto de fazer, voltar a competir, senti-me muito bem, agora é continuar a trabalhar para me sentir cada vez melhor", disse o defesa.

Em termos de objetivos para a próxima temporada, Sequeira notou querer fazer "um ano sempre melhor", sobretudo depois do "ano difícil", marcado pela grave lesão que o afastou dos relvados durante cerca de oito meses. "A nível coletivo é também conseguirmos fazer melhor do que no ano passado, lutar por cada jogo por ganhar e conseguir estar nas decisões das taças [de Portugal e da Liga], é essa a ambição deste clube, ganhar", indicou.

Sobre o novo treinador, Artur Jorge, frisou trazer "ideias novas" às quais os jogadores querem adaptar-se "o mais rapidamente possível" para que possam "estar preparados " para fazer aquilo que o técnico pede no início da época".

Sendo um dos mais experientes do plantel - só Castro é mais velho, com 34 anos -, Sequeira admitiu ter, tal como outros nessa condição, um pouco mais de "responsabilidade" para ajudar os mais jovens na "adaptação ao futebol profissional e a este patamar" para que possam exprimir o seu talento.