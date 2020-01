Sequeira avança para o Dragão : "Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos"

Hoje às 09:56 Facebook

Recuperado de lesão, Sequeira está apto para jogar com o F. C. Porto, esta sexta-feira, e respira confiança. "Queremos continuar no caminho das vitórias", diz o lateral esquerdo.

"Vamos jogar com uma boa equipa, num ambiente que lhe é favorável. E vamos tentar pôr em prática o que temos vindo a assimilar com este treinador. Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos. Queremos continuar no caminho das vitórias", afirma Sequeira, em entrevista à SCB Next.

"Temos de estar concentrados, fortes, agressivos e pôr em prática o nosso futebol", disse o lateral esquerdo da equipa minhota.

Sequeira avança no campo com as mexidas táticas de Ruben Amorim e com a introdução do 3x4x3, esquema no qual se considera à vontade. "Liberta-me mais para o ataque. Beneficia as minhas características", observa o dorsal 5 do Braga.