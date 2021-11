Sequeira operado com sucesso ao joelho esquerdo

João Faria Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral da equipa arsenalista, que se lesionara frente ao Benfica, foi já submetido a intervenção cirúrgica. Só volta a jogar na próxima época.

Nuno Sequeira foi, nesta segunda-feira, operado com sucesso, a uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida no recente jogo com o Benfica, para o campeonato.

Segundo informou o Sporting de Braga, o defesa, de 31 anos, foi "operado com sucesso ao joelho esquerdo".

O jogador da equipa minhota foi sujeito a intervenção cirúrgica, na sequência da lesão sofrida no jogo do passado dia 7 de novembro, na Luz, frente ao Benfica - derrota por 6-1 - tendo agora pela frente um período de recuperação que o afasta dos relvados até final desta temporada.

Sequeira inicia agora o processo de recuperação, assinalou o Braga, nas redes sociais, "contando com o apoio de todos nós para regressar ​​​​​​​ainda mais forte", pode ler-se na publicação.