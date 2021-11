Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:32 Facebook

O lateral esquerdo do SC Braga lesionou-se no joelho frente ao Benfica.

Nuno Sequeira sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai ser submetido a intervenção cirúrgica. A operação vai realizar-se "nos próximos dias" e o lateral irá falhar o resto da época desportiva, comunicou o SC Braga.

Sequeira lesionou-se na sequência de um lance com Everton, que deu origem ao quarto golo do Benfica no encontro deste domingo, a contar para a Liga.