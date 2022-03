Ser feliz no play-off, uma sina a manter no Dragão

Vasco Samouco Hoje às 14:34, atualizado às 14:40 Facebook

Portugal só se apurou para dois dos últimos três Mundiais no "mata-mata". Para chegar ao Catar, está obrigado a fazer o mesmo. Depois da Bósnia-Herzegovina e da Suécia, segue-se a Macedónia do Norte.

A derrota com a Sérvia, em casa, pareceu o fim do Mundo. Portugal, que até podia empatar, falhava, surpreendentemente, o apuramento direto para o Catar e ficava obrigado a salvar a pele num play-off remodelado para anular a margem de erro. Uma derrota e adeus Mundial2022. Veio o sorteio e mais fatalismo. Era preciso ganhar à Turquia e depois, pensava-se, à Itália, a atual campeã da Europa. Que tudo se decida em casa, no Estádio do Dragão, trouxe algum entusiasmo; mais tarde, ficou a saber-se que, afinal, o adversário seria a Macedónia do Norte e isso alimentou ainda mais a esperança. Chegados à hora de todas as decisões, tudo parece encaminhado para a seleção portuguesa repetir o que é a regra desde 2000: não falhar a fase final de uma grande competição.

Bem vistas as coisas, mais a frio, que tudo acabe resolvido num play-off não era motivo para tanto alarido. Afinal, esta é a quarta vez que Portugal decide o futuro mais imediato neste formato e nas anteriores foi sempre bem-sucedido. Uma aconteceu na qualificação para o Euro2012 e duas delas, curiosamente, determinaram a presença portuguesa nos Campeonatos do Mundo de 2010 e 2014. Em novembro de 2009, foi preciso afastar a Bósnia-Herzegovina e quatro anos depois foi a Suécia a não conseguir contrariar esta sina lusitana. Quatro jogos, quatro vitórias. Ou seja, na corrida para os últimos quatro Mundiais, só para o de 2018 é que a equipa das quinas garantiu a qualificação sem o sofrimento dos "mata-mata".