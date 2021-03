Será destino? A imagem do miúdo Essugo com o ídolo João Mário

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:08 Facebook

O Sporting publicou, este sábado, uma fotografia de Essugo em criança ao lado de João Mário, para assinalar a estreia do jovem médio pela equipa principal.

Dário Essugo não vai esquecer tão cedo o jogo deste sábado diante do Vitória de Guimarães, que o Sporting ganhou por 1-0. O jovem médio entrou para o lugar de João Mário, aos 84 minutos, e tornou-se, assim, no jogador mais jovem de sempre a jogar na equipa principal dos leões, com apenas 16 anos e seis dias. Já depois do apito final, Essugo não conseguiu segurar as lágrimas em pleno relvado de Alvalade.

Ora, para assinalar tal feito, o Sporting publicou uma fotografia de Essugo com João Mário, quando o mais novo dos médios era ainda uma criança. "O jovem que hoje joga com os seus ídolos", escreveram os leões.

João Mário também não ficou indiferente ao momento e reagiu à estreia de Essugo: "Segue os teus sonhos. Parabéns menino", publicou no Twitter.

Pouco tempo depois, o internacional português fez questão de não causar "ciúmes" entre os mais jovens do plantel leonino e também recordou um momento especial com Tiago Tomás.