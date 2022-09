Serena recusa repensar ideia de se retirar

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

A tenista norte-americana Serena Williams, que foi na sexta-feira afastada do US Open, quarto e último 'major' da temporada, recusa repensar a ideia de se retirar para já, apesar de deixar em aberto essa hipótese.

"Acho que não, mas nunca se sabe. Eu não sei", disse Serena Williams, depois de ser derrotada pela australiana Ajla Tomjanovic na terceira ronda do torneio, por 7-5, 6-7 (4-7) e 6-1, ao fim de três horas e sete minutos de encontro.

Serena Wiliiams, de 40 anos, disse recentemente que estava pronta para terminar a carreira e que isso deveria acontecer depois deste US Open.

"Muito obrigado, eu tentei. Obrigado pai, eu sei que você está a assistir. Obrigado mãe. Obrigado a todos que estiveram ao meu lado nestas décadas. Eu não seria Serena se não houvesse Vénus [Williams], então obrigado Vénus. Ela é a única razão pela qual Serena existiu", disse a tenista, lembrando a irmã, que venceu sete títulos do Grand Slam.

Serena Williams, vencedora de 23 títulos do Grand Slam e que é a atual número 605 mundial, não foi capaz de se superiorizar a Tomjanovic, n.º 46 do 'ranking' WTA, e acabou por ser eliminada, explicando que agora vai ter tempo para se dedicar a outras coisas.

"Quero passar um tempo com minha filha. Estou com ela praticamente todos os dias, mas minha carreira tem sido muito difícil para ela. Então vai ser bom passar um tempo com ela, fazer coisas que eu não tive a hipótese de fazer. Tenho um futuro brilhante pela frente", concluiu.