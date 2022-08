Serena Williams confirma adeus ao ténis em 2022

JN Hoje às 15:35 Facebook

Aos 40 anos, Serena Williams vai despedir-se do ténis nas próximas semanas. Apesar de não ter especificado o palco para o adeus, aponta-se o US Open como o provável torneio de despedida da recordista de "majors" na era Open.

Uma das melhores tenistas da história da modalidade, Serena Williams confessou, em entrevista à revista "Vogue", que vai colocar um ponto final na carreira "nas próximas semanas". Com o US Open no horizonte, aponta-se Flushing Meadows como o palco da retirada da atleta, de 40 anos.

"Há alturas na vida em que temos de decidir seguir uma direção diferente, mudar de rumo. É difícil quando gostas tanto de algo, e eu adoro ténis, mas a contagem decrescente já começou", referiu Serena Williams, que define novos rumos para a sua vida: "Preciso de focar-me em ser mãe, nos meus objetivos espirituais e em descobrir simplesmente uma outra Serena que também existe".

Sem especificar uma data para o adeus, especula-se que a recordista de Grand Slams na era Open, com um total de 23, escolheu o US Open, que se realiza entre 29 de agosto e 11 de setembro, em Nova Iorque, como o palco para a "última dança" nos courts.