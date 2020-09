Serena Williams segue em frente em Roland Garros

JN/Agências Hoje às 17:55 Facebook

A tenista norte-americana Serena Williams, sexta cabeça de série, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, ao vencer a compatriota Kristie Ahn, em dois sets.

Numa reedição do encontro da primeira ronda do Open dos Estados Unidos do início do mês, Williams, nona do ranking mundial, voltou a bater Ahn, 102.ª, por 7-6 (7-2), 6-0, em uma hora e 41 minutos.

Em busca de igualar o 24.º título de 'majors' de Margaret Court, Serena, três vezes campeã em Paris, vai defrontar a búlgara Tsvetana Pironkova, 157.ª do mundo, mas que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, onde perdeu com a norte-americana.

Já a checa Marketa Vondrousova, finalista vencida em Roland Garros em 2019, foi eliminada na primeira ronda do Grand Slam francês pela polaca Iga Swiatek, em dois sets.

Swiatek, número 53 no ranking mundial, bateu Marketa Vondrousova, 19.º, por 6-1 e 6-2, em apenas uma hora e cinco minutos.

Na edição de 2019, Vondrousova chegou à final de Roland Garros, sendo batida pela australiana Ashleigh Barty, atual líder mundial, mas que está ausente da edição deste ano para defender o título.

Iga Swiatek vai defrontar na próxima ronda Su-Wei Hsieh, que bateu Barbara Haas na primeira ronda por 6-3 e 7-6.