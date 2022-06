Serena Williams vai regressar à competição em Wimbledon

JN/Agências Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A tenista norte-americana, antiga número um mundial, anunciou esta terça-feira que vai regressar à competição em Inglaterra no torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, depois de um ano ausente devido a lesão.

"SW (iniciais de Serena Williams) e SW19 (código postal do local de Wimbledon). É um encontro. 2022. Vemo-nos lá. Vamos a isso", escreveu Serena Williams na sua página oficial do Instagram, juntamente com uma fotografia dos seus pés num relvado, piso em que é disputado o torneio inglês.

A tenista de 40 anos fez precisamente o seu último encontro no All England Club, em 2021, quando foi eliminada na primeira ronda pela bielorrussa Aliaksandra Sasnovich (3-3), após ter sido obrigada a desistir do encontro por causa de uma lesão na perna direita.

Atualmente no lugar 1208 do ranking mundial, esta será a 21.ª presença de Serena Williams em Wimbledon, prova que já conquistou por sete vezes, em 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Serena é mesmo recordista de vitórias em Grand Slams na era moderna, com 23 títulos.

O torneio de Wimbledon vai decorrer de 27 de junho a 10 de julho, em Inglaterra.