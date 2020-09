Serena Williams vira no terceiro set e garante lugar nos "quartos"

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:17 Facebook

A norte-americana Serena Williams, terceira cabeça de série, qualificou-se, esta segunda-feira, para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao derrotar a grega Maria Sakkari, 15.ª pré-designada.

Em Nova Iorque, Serena Williams precisou de duas horas e 27 minutos para vencer a grega Maria Sakkari, por 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, naquela que será a 17.ª presença nos quartos de final do major americano. A terceira cabeça de série do quadro feminino esteve com um jogo de break no terceiro set, mas conseguiu inverter o resultado com um bom jogo do fundo do court.

O resultado significa mais um passo para Serena, que procura igualar o recorde da australiana Margaret Court, vencedora de 24 títulos de Grand Slam. A tenista norte-armericana tem 23 conquistas e já perdeu quatro finais de majors desde o último troféu, que conquistou no Open da Austrália, em 2017.