Sérgio Conceição: "A expulsão foi o pior que nos podia ter acontecido"

O treinador do F. C. Porto admitiu, este domingo, que a equipa azul e branca "podia e devia" ter feito melhor diante do Gil Vicente, no Estádio do Dragão.

"Entrámos bem no jogo. A expulsão foi o pior que nos podia ter acontecido. Definimos mal no último terço. Tivemos situações para finalizar e não conseguimos. Tivemos uma mão cheia de cantos, e não fomos tão fortes quanto habitualmente somos. Descaracterizámos um pouco a nossa equipa. Mesmo no processo defensivo, frente a uma equipa que está em inferioridade numérica, é preciso respeitar o adversário e os princípios da equipa. Quando deixamos de fazer um ou outro metro, que podem ser fundamentais, temos dissabores destes. Claro que, se formos a ver as oportunidades que tivemos, merecíamos vencer o jogo, mas devíamos ter feito mais, sobretudo no discernimento para perceber o que o jogo pedia. Muitas vezes, atacámos à pressa", começou por dizer Sérgio Conceição, considerando que a equipa "não esteve tão bem".

"Tivemos as nossas ocasiões, muitas ocasiões. Há jogos que acontecem desta forma. Não devem acontecer, pois queremos chegar ao fim em primeiro lugar e, para isso, os jogadores têm de perceber que, nestes jogos, é preciso inteligência e alguma tranquilidade de espírito, como noutros jogos em que demos a volta. Hoje não estivemos tão bem. O Gil Vicente está a fazer um campeonato acima da média, como referi na antevisão. Tem boas individualidades, uma equipa bem trabalhada. Podíamos ter feito mais. Normalmente condicionamos muito a construção do adversário, e desta vez, com um jogador a mais, não o fizemos tão bem", acrescentou o treinador do F. C. Porto, explicando a saída de Galeno, que entrou na primeira parte para render Eustáquio.

"Foi falta de interpretação, falta de capacidade de assumir o um contra um, e também tinha levado um toque e estava limitado em termos físicos. Liderança? Pensamos em nós, dependemos de nós. Tínhamos de ganhar o jogo, não conseguimos. Temos de perceber o que não correu tão bem. Agora eu devo assumir a minha responsabilidade, os jogadores assumirem a sua no balneário, e trabalharmos em cima disso", concluiu.

F. C. Porto e Gil Vicente empataram (1-1), este domingo, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Gilistas ficaram reduzidos a dez nos primeiros minutos. Navarro e Evanilson marcaram os golos. Os dragões, que cederam o segundo empate caseiro no campeonato, desaproveitaram o empate do Sporting no terreno do Marítimo (1-1), no sábado, e mantêm a liderança com seis pontos de vantagem sobre os leões. Já o Gil Vicente, após o nono jogo sem perder, permanece no quinto lugar, com 41.