Sérgio Conceição: "É difícil perceber o critério do VAR porque não é normal"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória (1-0) sofrida frente ao Portimonense no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição salientou que a equipa algarvia deu dificuldades aos azuis e brancos e deixou críticas ao VAR.

O F. C. Porto conseguiu uma vitória (1-0) sofrida frente ao Portimonense, no Estádio do Dragão, na 22.ª jornada da Liga, resultado que lhe permite dormir na liderança isolada. Sérgio Conceição não escondeu a dificuldade do encontro, considerando que a mudança na equipa algarvia condicionou os azuis e brancos.

"Foi um jogo difícil, esperávamos e esperamos sempre adversários difíceis. Hoje jogaram de forma um bocadinho diferente, com o Willyan algumas vezes no meio-campo, mas muitas vezes a encaixar como terceiro central. Jogaram com uma equipa alta, defensivamente estiveram sempre atentos, consistentes, apesar de, na primeira parte, termos três ou quatro situações para golo. E quando se faz golo nestes jogos, as coisas ficam diferentes", começou por dizer, garantindo que a frescura da equipa, que na quinta-feira disputou um jogo europeu, nunca servirá de desculpa.

"O início de segunda parte não foi bom. Tentei mudar a partir do banco, com as entradas do Nakajima e do Zé. Penso que resultou, nos últimos 25 minutos estivemos em cima do adversário, criámos situações para definir e concluir melhor. O golo apareceu em cima dos 90, ganhámos, mérito dos jogadores e contamos só connosco. Por isso é de louvar o esforço deste grupo de trabalho. No início do jogo, não se fala de frescura. Nem vai ser uma desculpa da minha parte. O F. C. Porto está habituado a jogar de três em três dias e nas competições europeias. A organização defensiva do Portimonense é que estava a limitar algumas coisas que tínhamos preparado".

O treinador dos azuis e brancos deixou ainda críticas ao VAR, devido a uma alegada grande penalidade cometida sobre Zé Luís.

"É difícil perceber o critério do VAR. Ganhei o jogo, se perdesse até se percebia eu vir falar do VAR porque tinha perdido pontos, mas não é normal. Numa situação na primeira parte, o VAR intervém e, na segunda, numa situação mais grave, que deixa menos dúvidas sobre Zé Luís, o VAR não intervém. Gostava de saber esse critério, de perceber. É isto - foi uma vitória difícil, mas justa", atirou.

Quanto à liderança do campeonato, Sérgio Conceição foi categórico: "A equipa quer muito ganhar, quer estar em primeiro no final do campeonato em maio. Agora, é sempre melhor estar à frente, não dependemos de nós. Fizemos o nosso trabalho, o nosso jogo, contra uma equipa que deu imenso trabalho, criou dificuldades, mas no fim valeu pelos três pontos. Essa situação de estarmos em primeiro hoje, para nós o importante é o jogo, os três pontos. Vamos continuar na luta", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Portimonense na 22.ª jornada da Liga. Jackson Martínez falhou uma grande penalidade na primeira parte e, perto do final, Alex Telles marcou o golo do triunfo.