Sérgio Conceição: "A nossa margem de erro é mínima"

Após a vitória sobre o Sporting, que valeu a primeira Taça da Liga ao clube, os dragões voltam esta quarta-feira ao campeonato, com uma visita ao Marítimo que lhes costuma trazer problemas.

"Historicamente, é um jogo difícil. O Marítimo está num bom momento, conseguiu duas vitórias com o novo treinador, e a qualidade que tem não condiz com o lugar na tabela [penúltimo classificado]. Temos de estar no máximo para conseguirmos uma vitória que é muito importante para nós", afirmou Sérgio Conceição, na antevisão de uma partida que surge após um triunfo muito festejado pelos azuis e brancos.

"Não há euforia nenhuma. Foi uma vitória merecida e houve alegria pela conquista de um título, mas já passou. Após a final da Taça da Liga, eu já estava com o discurso apontado ao Marítimo. Estamos atrás de dois rivais no campeonato e a nossa margem de erro é mínima. Vamos preparar este jogo da melhor forma. Em termos emocionais, temos de perceber que é uma final para nós", referiu o técnico portista, insistindo que a equipa tem de continuar a "trabalhar no limite" para "ganhar os jogos".