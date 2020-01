Sérgio Conceição: "A nossa obrigação era passar e passámos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:25 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Varzim, no Estádio do Dragão, que carimbou a passagem dos dragões às meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição afirmou que a equipa azul e branca cumpriu a sua obrigação e garantiu ter o pensamento no jogo de sexta-feira, frente ao Braga.

"Vivemos de resultados. Se tivéssemos feito uma grande exibição e ficado pelo caminho, amanhã eram mais as críticas. Também é preciso olhar para o contexto deste jogo, com alguns jogadores novos e outros sem ritmo competitivo, mas assumo as minhas escolhas. Esta equipa tinha condições para ultrapassar este adversário que é uma equipa forte. Somos superiores individualmente e coletivamente, mas isso é teoria e é preciso demonstrar isso dentro de campo", começou por dizer, destacando as dificuldades do encontro.

"Podíamos ter feito mais, mas é sempre difícil defrontar uma equipa que defende em bloco baixo e que sai muito rápido para o ataque. O Varzim saiu uma ou outra vez com algum perigo. Fizemos dois golos e eles um, de livre, que nasce de um erro individual. A nossa obrigação era passar e passámos. Também foi importante dar minutos ao Romário que não jogava há muito e ao Vítor Ferreira que agora está de forma definitiva connosco", acrescentou.

Na próxima fase, o F. C. Porto defronta Canelas ou Académico de Viseu. Mas Sérgio Conceição já só pensa no jogo de sexta-feira, frente ao Braga, a contar para a Liga. "Agora estou preocupado com o Sp. Braga e nas dificuldades que vamos ter. Isso é o mais importante neste momento, a seu tempo falaremos da Taça de Portugal", concluiu.

O F. C. Porto, venceu (2-1), esta terça-feira no Estádio do Dragão, o Varzim e assegurou um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal. Soares, servido por Saravia, inaugurou o marcador. Os varzinistas empataram de seguida, de livre, por Hugo Gomes mas Marcano deu a vitória aos azuis e brancos.