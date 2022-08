Sérgio Conceição a um passo da vitória 200 de dragão ao peito

Depois de um início de temporada perfeito, com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira e três triunfos no arranque do campeonato, incluindo o clássico com o Sporting, os dragões visitam o terreno do Rio Ave no próximo domingo (20.30 horas, Sport TV1) e Vila do Conde pode assinalar mais uma marca redonda no percurso de Sérgio Conceição no clube azul e branco.

O caminho começou em 2017/18 e, desde então, o técnico orientou a equipa em 275 encontros, somando 199 vitórias, pelo que um eventual sucesso contra o campeão da Liga 2 da época passada marcará, oficialmente, o triunfo 200 de Conceição de dragão ao peito no conjunto de todas as competições.

Trata-se de um aproveitamento de 72%, contabilizando-se ainda 41 empates (15%) e apenas 35 derrotas (13%), valores que atingem níveis ainda melhores quando se tem em conta apenas a Liga portuguesa. No campeonato, o treinador realizou 173 partidas, conquistando os três pontos em 137 ocasiões (79,1%), empatando 24 vezes (13,8%) e perdendo somente 12 duelos (6,9%), o que explica o facto de Conceição ter conquistado três títulos de campeão nas cinco épocas completas que soma e ter lutado pelos outros dois troféus praticamente até ao final das respetivas campanhas.