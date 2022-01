Sérgio Conceição: "Abraço sentido ao Francisco? Também dou aos outros"

JN Hoje às 21:09 Facebook

O treinador portista reconheceu que o Estoril foi mais forte até ao intervalo, mas defende que o triunfo dos dragões é justo. Sobre a liderança isolada? "Ainda falta a segunda volta".

Sérgio Conceição considerou "justo" o resultado que garantiu ao F. C. Porto a vitória no Estoril e a liderança isolada na classificação, com três pontos de vantagem para o Sporting.

"Sabíamos da qualidade na equipa do Estoril, penso que podíamos e devíamos ter feito mais na primeira parte. O resultado ao fim dos 45 minutos era justo para o Estoril, mas na segunda parte, fomos a equipa que normalmente somos, muito agressiva, a proporcionar muito pouco ao adversário com bola e a criar muitas situações no último terço. Penso que o resultado é justo, contra uma boa equipa. Valeu a persistência e o acreditar dos meus jogadores", destacou o técnico portista após o encontro.

Sérgio Conceição comentou ainda os festejos emocionantes com o filho Francisco Conceição. "O Francisco fez o trabalho dele, fez o golo que deu a vitória, noutras situações foram outros jogadores. O abraço sentido dou ao Francisco e dou aos outros jogadores quando eles se dedicam ao jogo, com ambição e determinação de ganhar grande", explicou.

Por outro lado, a liderança isolada foi desvalorizada pelo treinador do F. C. Porto. "Antes do jogo, tive oportunidade de dizer que faltava uma volta completa mais o jogo do Estoril e disse que não estava nada ganho. Ganhámos, mas há uma segunda volta e muita coisa a melhorar".