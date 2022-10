Sérgio Conceição: "Acima de tudo, fomos sérios"

O treinador do F. C. Porto destacou a seriedade dos jogadores após a goleada diante do Anadia e destacou a evolução de Veron, que se estreou a marcar pelos dragões.

"Acima de tudo, fomos sérios. Os jogadores com menos ritmo deram uma boa resposta, sobretudo porque treinam diariamente com muito foco, com muita seriedade. Essa é a base do trabalho. Depois, os jogos podem correr melhor ou pior, mas a base de tudo são os treinos. Benfica? Neste momento, vou cumprimentar a minha família que está ali fora. Depois, vamos analisar este jogo e a partir de segunda-feira começar a preparar o próximo jogo", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a evolução de Veron, que pode evoluir como Pepê.

"Trabalhamos para isso. Os jogadores também têm de ajudar nesse sentido. Ele vem de um contexto diferente, de um campeonato diferente. Aqui somos muito mais exigentes, muito mais rigorosos, com a vida no clube e fora dele, eles perceberem os adversários com que jogam. É preciso tempo. Tenho de tirar um bocadinho de exigência tática em relação ao Veron, porque ainda lhe faltam algumas situações para não jogar só na frente, um pouco mais solto, sem algumas arramas táticas. O Pepê também chegou como ala e teve dificuldades. Hoje em dia, joga como médio ofensivo, como ala, como lateral. É um jogador muito inteligente, que conhece o jogo e sabemos o que queremos. Espero que o Veron siga o mesmo trajeto que o Pepê, mesmo sabendo que são jogadores com caráter diferente. De resto, como todos veem, qualidade não lhe falta. Tem tudo para singrar no nosso futebol", concluiu.

O F. C. Porto goleou (6-0), este domingo, o Anadia em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Danny Namaso, Veron, Toni Martínez, com um bis, Fábio Cardoso e Bruno Costa marcaram os golos do encontro.

O clube azul e branco, campeão nacional e 18 vezes vencedor da Taça, juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sporting de Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira.