Sérgio Conceição alia-se à ajuda aos hospitais italianos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto aceitou o desafio deixado por Marcelo Salas, ex-companheiro de equipa na Lazio, e deixou uma mensagem ais hospitais italianos.

Sérgio Conceição, que enquanto jogador alinhou na Lazio, no Inter e no Parma, aliou-se, este sábado, à ajuda os hospitais italianos. O técnico portista não pensou duas vezes e aceitou o desafio do chileno Marcelo Salas, ex-companheiro de equipa, unindo-se à assistência de emergência aos hospitais italianos.

Num vídeo publicado nas redes sociais no qual aparece a dar toques na bola, Conceição deixa uma mensagem de "coragem e fé" aos hospitais italianos, indicando o endereço certo para onde os interessados devem encaminhar as respetivas ajudas. E não se esqueceu de desafiar mais pessoas: Fernando Couto e Matias Almeyda foram os escolhidos pelo técnico dos dragões para passar a mensagem.

A Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia. Este sábado, registou mais 793 mortos, um número recorde em 24 horas, subindo para 4.825 o número de óbitos registados num mês pelo novo coronavírus. Segundo as autoridades italianas, há 47.021 casos e 5.129 dos infetados estão curados.