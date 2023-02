Sérgio Conceição: "Alvalade? Vamos à procura da nona vitória seguida"

JN Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição, treinador do F.C. Porto, considerou "justa" a vitória dos dragões frente ao Académico de Viseu, mostrando "confiança" na conquista do triunfo consecutivo da equipa azul e branca, no clássico de domingo em Alvalade, frente ao Sporting, da 20.ª jornada da Liga.

Após o final do jogo desta quarta-feira, no Fontelo, frente ao Académico de Viseu, dos quartos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição, treinador do F.C. Porto, abordou também o clássico de domingo, frente ao Sporting. Os dragões venceram no Fontelo, por 1-0, qualificando-se assim para as meias-finais da prova.

O jogo: "É normal, é um jogo dos quartos de final, com o Académico a pressionar mais forte e que está bem trabalhado. Foi um jogo de muitos duelos e de muita luta, sem nota artística. Acabámos por chegar ao golo e podíamos ter definido melhor. Foi uma vitória difícil, mas justa".

PUB

Gestão do plantel: "É impossível pensar em dois jogos ao mesmo tempo. Geri as opções sobretudo a pensar na saúde dos jogadores. Definimos o melhor onze, em função de algumas situações que achamos importantes, nomeadamente a condição física. A partir de amanhã vamos pensar no próximo jogo, que é com o Sporting".

Golo de André Franco: "O gozo que me dá não é propriamente o golo que fez, mas o trabalho diário que ele e todos os outros fazem. Sinto que tenho um grupo em que todos os elementos são importantes".

Oito vitórias seguidas: "Vamos à procura da nona vitória! Domingo o jogo é frente a um rival [Sporting] com capacidade e qualidade, que tem os mesmos objetivos que nós. Vamos tentar preparar o jogo da melhor forma e procurar ganhar o clássico.

Análise de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu: "De cabeça erguida"

"O que falha aqui é o valor do adversário. Na Taça da Liga faltou-nos alguma ambição, agora fomos mais atrevidos. Fizemos um jogo fantástico e acabámos por sair de cabeça erguida da Taça. Até ao último segundo estivemos sempre em jogo. Colocámos Viseu no mapa. Correu tudo bem, exceto o resultado final. Não nos faz mal nenhum sonhar. Sim, poderia ter acontecido".