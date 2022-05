Sérgio Conceição ameaça liderança nos títulos

Vitórias no Jamor e na Supertaça darão aos dragões o comando nos troféus ganhos em Portugal nas últimas cinco épocas, que ainda pertence ao Sporting

A final da Taça de Portugal é uma grande oportunidade para os dragões chegarem à dobradinha, mas poderá valer outro registo importante à equipa portista: em caso de vitória no Jamor, o F. C. Porto iguala o Sporting no número de troféus ganhos nos últimos cinco anos, ou seja, desde que Sérgio Conceição assumiu o leme azul e branco.

Nesse cenário, a liderança nos títulos desde 2017/18 passará a ser do F. C. Porto no início da próxima época, se os dragões ganharem também a Supertaça, de novo diante do Tondela, num jogo agendado para 31 de julho, em Aveiro.