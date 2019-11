Sérgio Conceição: "Ao olhar para as pessoas da cidade olho para o clube"

Hoje às 17:10 Facebook

Em entrevista ao site oficial da UEFA, o treinador dos dragões abordou também o duelo com o Rangers e as ambições do clube na Liga Europa.

Sérgio Conceição realçou o papel do F. C. Porto na sua carreira e não tem dúvidas que o clube portista é "o mais importante" no trajeto que tem no futebol, como jogador e treinador.

"Vim para aqui com 16 anos e tudo o que foi a preparação para uma carreira profissional devo ao F. C. Porto. É um clube que significa muito na minha carreira. Foi o clube mais importante no meu trajeto como jogador e como treinador", disse o técnico, em entrevista ao site da UEFA.

Neste sentido, Sérgio Conceição também enalteceu a "relação muito forte entre a região norte e o F. C. Porto": "Ao olhar para as pessoas da cidade olho para o clube", acrescentou.

A dois dias de os dragões jogarem em Glasgow, frente ao Rangers, na quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, o treinador portista mostrou-se preparado para o ambiente no Ibrox. "É fantástico. É aquela pressão que toda a gente gosta de ter, que estejam a vibrar e olhar para jogo com aquela paixão incrível. Gosto de estar nesses ambientes", disse.

Sobre as ambições portistas em conquistar o troféu, Conceição foi cauteloso.

"O F. C. Porto tem sempre a ambição de querer ganhar as provas onde está inserido, mas o grupo é bastante equilibrado. Estamos a jogar contra equipas que têm também grande historial nos seus países", acrescentou.