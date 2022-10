Sérgio Conceição aponta o dedo à gestão da SAD do F. C. Porto

Nuno A. Amaral, em Leverkusen Hoje às 18:49, atualizado às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto Sérgio Conceição afirmou, esta terça-feira, que não espera grandes mudanças no Bayer Leverkusen e deixou uma indireta à gestão da SAD do F. C. Porto.

Depois do triunfo (2-0) no Estádio do Dragão, o F. C. Porto volta a encontrar o Bayer Leverkusen agora para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No espaço de poucos dias, o clube alemão trocou de treinador - Gerardo Seoane foi dispensado, dando o lugar a Xabi Alonso - mas Sérgio Conceição não espera grandes mudanças na equipa da Bundesliga.

PUB

"Não acredito que em três dias se mude muita coisa. Contra o Schalke 04 notámos algumas coisas diferentes, mas a maior diferença sente-se mais na componente emocional. O Leverkusen tem enorme qualidade, eles jogam num grande campeonato e coletivamente as equipas na Bundesliga são muito boas. O jogo de amanhã vai ser muito difícil e nós, do nosso lado, apenas temos três jogadores acima dos 16 jogos na Champions. Nós vamos lutar até à exaustão para respeitar a história do F. C. Porto", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos, sublinhando que este grupo - que tem o Club Brugge líder, com nove pontos, e as outras três equipas com três - é "equilibrado", mas deixando uma indireta à gestão feita pela administração do clube azul e branco.

"Este é um grupo à imagem do ano passado. Qualquer uma das equipas pode passar. Estamos na luta depois da vitória no Dragão. É importante não perder, o que não quer dizer que o empate seja bom, viemos à procura da vitória. É importante para nós em termos desportivos e também em termos financeiros. A mim cabe-me trabalhar nesse sentido, a nível desportivo e a prova disso é o esforço e o sucesso que temos tido, no ano passado vencemos três títulos, conseguimos a entrada direta na Liga dos Campeões e temos potenciado e evoluído jogadores, o que também é importante para o o clube. Depois há esse lado financeiro, que não me cabe a mim mas sim a quem se ocupa disso, que tem de trabalhar nesse sentido, o que a mim me parece que não tem correspondido ao que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo", vincou.

Quanto à ausência de Pepe, o técnico admitiu que a indisponibilidade do central "fragiliza" a equipa mas garantiu que quem render o português está preparado.

"Todas as duplas de centrais têm de estar prontas para este tipo de jogos. Obviamente que queria poder contar com todos. A nós, como equipa, a ausência do Pepe deixa-nos fragilizados pelo papel que tem dentro e fora das quatro linhas. Não estará o Pepe, estarão outros e 11 e mais cinco reforços que vão defender ao máximo as cores do clube", concluiu.

Eustaquio: "Estamos preparados"

O jogador do F. C. Porto afirmou que espera um adversário "mais ofensivo" mas vincou que os azuis e brancos estarão "prontos".

"Estamos preparados. Eles querem dar uma resposta ao que sucedeu no Dragão e, com um novo treinador, acreditamos que vamos enfrentar um Leverkusen motivado. Agora, nós estamos aqui para defender as nossas cores e ganha. Esperamos um Bayer mais ofensivo e que vai à procura do resultado. Em casa, eles vão ter mais confiança. Falamos de jogadores de ágeis e com muita confiança. Um jogo ainda mais difícil do que no Dragão. Agora, estamos aqui para ganhar", afirmou.

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, a partir das 20 horas na Alemanha, o Bayer Leverkusen em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e terá a arbitragem do romeno István Kovács.