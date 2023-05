Sérgio Conceição apontado ao Nápoles

JN Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, é uma opção para a vaga no banco do Nápoles, campeão italiano, com a saída de Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, está de saída do clube italiano, depois de ter levado a equipa à conquista do título.

O presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, admitiu que está a "monitorizar uma dúzia de treinadores", sendo que Sérgio Conceição será um dos principais candidatos a ocupar a vaga, de acordo com o jornalista italiano especialista no mercado de transferências, Gianluca di Marzio.

PUB

Para convencer o técnico do F. C. Porto a regressar a Itália, agora como treinador, o Nápoles estará disposto a oferecer um vencimento bruto de seis milhões de euros por temporada (cerca de quatro milhões de euros, depois dos impostos).

Na lista para comandar o Nápoles na próxima temporada está ainda Thiago Motta, atual treinador do Bolonha. De Laurentiis admitiu que abordou Luis Enrique para o cargo, no entanto, o treinador espanhol estará mais inclinado para uma aventura na Premier League inglesa.