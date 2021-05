Sérgio Conceição apontado como treinador do Nápoles

Hoje às 12:49 Facebook

Sérgio Conceição está a ser apontado pelo jornal italiano Corriere dello Sport como o próximo treinador do Nápoles.

O diário desportivo adianta que o técnico, que nos últimos quatro anos esteve no comando do F. C. Porto, deverá ser apresentado nos próximos dias. O Nápoles falhou o apuramento para a Champions na última jornada da Serie A e, logo a seguir, o presidente anunciou a saída do treinador Gennaro Gattuso.

Em final de contrato com o F. C. Porto, Sérgio Conceição, de 46 anos, irá, tudo indica, regressar ao futebol italiano, agora como treinador, depois das passagens por Lazio, Parma e Inter como futebolista.

Conceição será o segundo português a treinar clubes da Serie A em 2021/2022, juntando-se a José Mourinho, que irá orientar a Roma. De saída da equipa romana, Paulo Fonseca admitiu continuar a carreira em Itália, falando-se de um alegado interesse da Fiorentina.

Ao serviço do F. C. Porto, Sérgio Conceição conquistou dois campeonatos nacionais, uma taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira. Em 2020/21, o treinador levou os dragões até aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde caiu frente ao finalista Chelsea, depois de ter deixado pelo caminho a Juventus, de Cristiano Ronaldo.