Sérgio Conceição aposta em Sarr e Fábio Vieira contra o Manchester City

Marchesín, Mbemba, Pepe, Sarr, Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Zaidu, Fábio Vieira, Marega e Luis Díaz foram os homens escolhidos por Sérgio Conceição para avançar de início frente ao Manchester City.

Manafá e Otávio deixam as primeiras opções, sendo que o médio brasileiro nem no banco fica. De acordo com o que nos foi possível apurar, Otávio encontra-se com problemas físicos que o impedem de ir a jogo. Para Sarr será uma estreia absoluta com a camisola dos azuis e brancos.

Os ingleses avançam com Ederson, Walker, Rúben Dias, E. García, João Cancelo, Bernardo, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Kun Aguero e Sterling.

O Manchester City-F. C. Porto tem pontapé de saída marcado para as 20 horas e o apito inicial será dado pelo árbitro letão Andris Treimanis, que vai arbitrar os dragões pela segunda vez na carreira, depois de ter estado, na última época e para a Liga Europa, na receção aos suíços do Young Boys, que os azuis e brancos venceram por 2-1.

Quanto ao vídeoárbitro, esse vem da Holanda e dá pelo nome de Jochem Kamphuis.

Este grupo C da Liga dos Campeões, além de F. C. Porto e Manchester City também é constituído por Marselha, de André Villas-Boas, e Olympiacos, de Pedro Martins.