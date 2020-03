Sérgio Conceição: "Aproveito para desejar muito boa sorte aos árbitros"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:12 Facebook

Com o campeonato numa fase decisiva, o treinador do F. C. Porto desejou "boa sorte" a todos os intervenientes de um jogo de futebol e recordou as últimas jornadas da última época.

Líder isolado do campeonato pela primeira vez esta época, o F. C. Porto recebe esta sexta-feira o Rio Ave, equipa que não perde para o campeonato há oito jornadas. O teste, para Sérgio Conceição, será "difícil", que garantiu que o primeiro lugar do campeonato não muda em nada a preparação dos azuis e brancos para os duelos.

"É mais um teste difícil, como têm sido todos. Vamos apanhar um Rio Ave que tem feito um trajeto acima da média e com um dos treinadores mais experientes em atividade. Conhece bem os jogadores e as equipas portuguesas apesar de ter estado fora. É um dos bons treinadores da nossa praça. Liderança? Não estava tudo perdido quando estávamos a alguns pontos do rival e não está nada ganho que estamos um ponto à frente. Há muitos pontos em disputa. Aproveito para agradecer a todos os adeptos, pois sei que já estão 40 mil bilhetes vendidos. Haverão momentos difíceis até ao final da época", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

Carlos Carvalhal, treinador dos vila-condenses, afirmou preferir defrontar a equipa azul e branca de há um mês e meio. Confrontado com as declarações, Sérgio Conceição considera que cada jogo tem a própria história e que as dificuldades poderiam ser as mesmas.

"Ele sabe tão bem como eu que cada jogo tem a sua história. Apanhar o Porto há um mês e meio ou agora, não sei dizer onde teriam mais ou menos dificuldades. A pressão está sempre associada ao que é um grande clube, um clube que luta todas as épocas para ganhar títulos. E para nós não há qualquer espírito diferente. É igual. Sou muito realista e sei bem as dificuldades que vamos ter até ao final da época. Temos de estar muito atentos e unidos para conseguirmos o campeonato", acrescentou, aproveitando para desejar "boa sorte" às equipas de arbitragem, recordando os erros do final da época passada.

"Não é uma questão de temer os fatores externos. Aproveito para desejar muito boa sorte aos árbitros e intervenientes num jogo de futebol, que não tiveram no ano passado, por exemplo no final do campeonato. Não estou a tentar vender a banha da cobra. Estou a falar de factos. A prestação dos árbitros não foi a melhor. Não estiveram tão bem. Tivemos nove vitórias e um empate, fomos muito regulares e mesmo assim não ganhámos. Não estou tentar a criar pressão a mais ou a menos para um jogo. O Benfica e F. C .Porto estão a lutar pelo título, desejo as maiores felicidades a todos os intervenientes do jogo", concluiu.

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Rio Ave na 24.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto).