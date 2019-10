Sérgio Conceição: "Aqui não há meninos, há homens"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Marítimo, Sérgio Conceição abordou o bom momento de forma de Fábio Silva, que voltou a marcar pelos dragões frente ao Famalicão.

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, o Marítimo para a nona jornada da Liga. Um terreno "tradicionalmente difícil" e cujas dificuldades foram reconhecidas por Sérgio Conceição.

"As expectativas são de continuar no primeiro lugar e passam por uma vitória. Obviamente que o Marítimo é tradicionalmente difícil em casa. Temos de estar preparados para fazer um bom jogo e estarmos satisfeitos com o resultado e a exibição. O resultado e os três pontos são o mais importante. Sabemos que é, potencialmente, um adversário difícil. E sabemos que, em termos anímicos, nos jogos contra os grandes, os jogadores transcendem-se. Espera-nos um Marítimo difícil, um jogo complicado há imagem do que sucedeu no passado. Vencemos nos dois últimos anos, mas antes disso o F. C. Porto esteve seis jogos sem vencer lá", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos.

Sobre Fábio Silva, o avançado mais jovem a marcar pela equipa azul e branca e que na jornada anterior voltou a fazer o gosto ao pé, Conceição salientou que o atleta tem tudo para se afirmar na equipa azul e branca mas... sem pedestal.

"A melhor forma de treinar e de liderar é ser igual para todos os jogadores. Tenham 17 ou 35 anos, o que importa é a competência. Naturalmente é preciso atenção a um ou outro pormenor. Há todo este mediatismo, mas o futebol resume-se a isto: jogo com o Famalicão, conferência, jogo com o Marítimo... Temos de ter atenção a algumas coisas, naturalmente, trabalhando essa evolução, essa maturação normal que tem de ter um jogador de 17 anos que vê o nome nas primeiras páginas quase diariamente. Na estrutura do F. C. Porto estamos preparados. Estamos a falar que tem tudo para se afirmar no F. C. Porto num futuro próximo. Mas nunca diferenciando, nunca metendo o menino num pedestal, o nosso menino... Aqui não há meninos, há homens que tem de lutar todos os dias pelo lugar", concluiu.

O duelo entre o Marítimo e o F. C. Porto, na Madeira, está agendado para quarta-feira, às 18.45 horas.