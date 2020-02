Sérgio Conceição: "Aqui ninguém nos dá lições de moral"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53 Facebook

O treinador do F. C. Porto espera um Bayer "fortíssimo" mas promete fazer a vida difícil à equipa alemã. Questionado sobre Marega, Sérgio Conceição explicou que, o mais importante na altura, era acalmar o jogador.

A atravessar um bom momento - o F. C. Porto está, agora, a apenas um ponto do líder Benfica na Liga e garantiu um lugar na final da Taça de Portugal -, os dragões defrontam esta quinta-feira o Bayer Leverkusen na primeira mão dos 16 avos da Liga Europa. Sérgio Conceição espera uma equipa "fortíssima" mas garantiu estar preparado para o duelo na Alemanha.

"O Bayer é uma equipa fortíssima e está num dos campeonatos mais competitivos do mundo. Uma equipa muito forte coletivamente e individualmente, com jogadores capazes de, num momento ou outro, decidir o jogo. O que eles disseram sobre nós, digo o mesmo sobre eles: têm muita qualidade. Temos um jogo de Liga Europa, extremamente difícil, com uma equipa que geralmente está na Champions. É uma equipa muito difícil de defrontar e com características muito interessantes. Temos consciência de que vamos ter dificuldades, mas eles também. Estamos num momento em que recuperamos alguns pontos, conseguimos a final a Taça mas o futebol é o momento e o momento será amanhã", começou por dizer o treinador.

Diogo Leite foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao encontro de quinta-feira, mas, assegura o treinador, nada que garanta a titularidade do português. Quanto a Danilo, o médio está "apto" a jogar.

"O Rui Cerqueira também está aqui e não vai jogar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Damos importância a todos os jogadores, sem exceção. O Danilo está cá, está convocado. A paragem dele foi de algum tempo, vamos avaliando o seu estado físico. Mas se está cá, é porque está apto para jogar".

No último jogo do F. C. Porto, Marega abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, depois de ouvir insultos racistas. Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, afirmou que mandaria a equipa sair de campo caso acontecesse um episódio semelhante. Questionado sobre as palavras do técnico, Sérgio Conceição explicou que, na altura, a "equipa não sabia o que fazer."

"Pior do que a entrada ou saída de alguém é não haver consenso e união na crítica ao racismo. Aqui ninguém nos dá lições de moral. Temos um balneário muito forte e unido. Não interessa a nacionalidade ou a cor da pele, somos uma família. Quantos treinador e jogadores sabem dos regulamentos e o que fariam numa situação em que aconteceu pela primeira vez em Portugal? Não levamos um caderno de regulamentos, ficamos sem saber o que fazer. A nossa preocupação era acalmar o Marega. Não me vou alongar sobre um tema que me enoja", concluiu.

Diogo Leite: "Queremos voltar à normalidade, o Marega principalmente"

O defesa português foi o jogador escolhido para fazer a antevisão ao jogo de quinta-feira, ao lado de Sérgio Conceição, e não escondeu o desejo do plantel de "regressar à normalidade" depois do caso Marega.

"Queremos todos voltar à normalidade, o Moussa em primeiro lugar. O mister já falou, o presidente também, estamos alinhados com ele. Fomos e somos uma família e é isso que entra no nosso balneário. Agora estamos focados no jogo de amanhã, que vai ser muito difícil", afirmou.

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira, o Bayer Leverkusen na Alemanha na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.