Sérgio Conceição arrisca falhar final da Taça de Portugal

O treinador do F. C. Porto deverá ser ouvido amanhã, quinta-feira, no âmbito dos incidentes após o F. C. Porto-Sporting.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai à partida ouvir amanhã, quinta-feira, Sérgio Conceição e ainda Vítor Baía e Rui Cerqueira, administrador da SAD e assessor de imprensa do clube azul e branco, respetivamente, o que poderá levar o órgão federativo a emitir um acórdão e um possível castigo ao treinador antes da final da Taça de Portugal, com o Tondela, que se disputa no domingo, no Jamor.

Isso significa que Sérgio Conceição arrisca-se a falhar o jogo com a equipa beirã naquele que será o último encontro da temporada e que pode levar os azuis e brancos a juntar ao título de campeão nacional a Taça de Portugal.

Em causa está o episódio que aconteceu na garagem do Estádio do Dragão, onde Frederico Varandas, presidente do Sporting, terá sido abordado pelos elementos do F. C. Porto, após ter tecido críticas aos dragões e ao presidente Pinto da Costa. O jogo com os leões ficou ainda marcado por uma confusão no relvado entre os jogadores e elementos do staff.

De acordo com o regulamento disciplinar, Sérgio Conceição arrisca uma pena mínima de um mês e uma máxima de dois anos.