Sérgio Conceição: "As lesões do Pepe e do Corona criam-me receio"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória (2-0) diante do Gil Vicente, o treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca fez "um jogo consistente" e explicou as lesões de Pepe e Corona.

"Era importante vencer. O Gil Vicente é forte em casa, criou dificuldades ao Sporting. Fizemos um jogo sólido e consistente. A nossa dinâmica com bola foi boa. Não fizemos isso no último jogo. O Denis teve uma noite fantástica, podíamos ter ido para o intervalo a vencer por três ou quatro golos. Estivemos sempre equilibrados à procura do 2-0, apesar da boa entrada do Gil no segundo tempo. Tivemos o jogo bem controlado", começou por dizer Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto foi obrigado a fazer duas alterações devido a lesões - Pepe e Corona não disputaram a segunda parte - mas ficou satisfeito com a resposta da equipa. Sobre os problemas físicos dos atletas, Conceição salientou que ambos os jogadores estão em dúvida para o jogo de terça-feira, frente à Juventus.

"O Pepe não se sentiu bem da pequena lesão que teve contra o Sporting. O Corona sofreu um choque e também não conseguiu reentrar. Era impossível jogarem, não foi gestão a pensar na Juventus. O Pepe tem um problema muscular no gémeo e o Corona sofreu um traumatismo muito forte e não via nada. São infelicidades, mas, quando os jogadores estão ligados, é fácil dar uma boa resposta. Receio? Sim, cria-me receio porque estão em dúvida para Itália", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, na 22.ª jornada da Liga. Uribe e Sérgio Oliveira marcaram os golos dos azuis e brancos.