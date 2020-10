Sérgio Conceição assume importância de ganhar em casa

JN Hoje às 16:32 Facebook

Na antevisão ao duelo com o Olympiacos, o treinador do F. C. Porto mostrou-se satisfeito pelo regresso dos adeptos aos estádios: "É uma decisão que peca por tardia".

Depois da derrota em Inglaterra (3-1 com o Manchester City), o F. C. Porto estreia-se amanhã, em casa, na Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos, que derrotou o Marselha, na primeira jornada.

Sérgio Conceição reconhece que o jogo da segunda jornada é "importante" para os dragões.

"Independentemente do resultado, nada fica decidido, mas é um jogo que tem o seu peso. Vamos tentar conquistar os três pontos", disse, esta segunda-feira, o treinador portista, assumindo que os jogos em casa podem ser decisivos para as contas finais. "Ganhar os jogos em casa é sempre importante", acrescentou.

A receção ao campeão grego, comandado por Pedro Martins, marcará o regresso dos adeptos ao estádio do Dragão, ainda que em número muito reduzido.

"A decisão peca por tardia, na minha opinião. Olhando para o panorama e, nomeadamente, alguns eventos onde tem havido público, se calhar de forma não tão segura como num estádio de 50 mil pessoas, onde vão estar 3750", explicou.

Por outro lado, Sérgio Conceição deixou em aberto a possibilidade de Otávio e Luiz Diaz serem utilizados. "Não são lesões graves e, por isso, estão em dúvida até começar o jogo, praticamente".