Sérgio Conceição avisa que o jogo da Taça "não é para ir passear"

Treinador do F. C. Porto não quer distrações frente ao Anadia, um adversário que estudou "como se fosse da Liga dos Campeões".

Após o sucesso europeu em Leverkusen, o F. C. Porto volta às competições internas para se estrear na edição deste ano da Taça de Portugal, diante de uma equipa da Liga 3, mas Conceição alertou para a necessidade de a equipa portista manter a concentração.

"Temos de estar atentos e perceber que é preciso analisar o adversário como se fosse da Liga dos Campeões. Se jogarmos com humildade, as coisas podem ficar mais fáceis, mas sabemos que, também neste jogo, vamos ter dificuldades. Como já disse algumas vezes, na Liga 2 e na Liga 3 há jogadores e equipas com qualidade. Não podemos deixar de ser a equipa que habitualmente somos porque não queremos que haja Taça. Não é um jogo para ir passear", afirmou o técnico, este sábado, após o treino no Olival.

Sem dizer quais, Sérgio Conceição admitiu que vai efetuar "uma ou outra" mudança no onze do F. C. Porto. "Não dou minutos a ninguém. São os jogadores que vão em busca desses minutos. Vai jogar a equipa que me dá mais garantias e isso não tem a ver com a utilização, ou não, dos jogadores", referiu, negando que Pepe possa estar perto de recuperar da lesão num joelho que o obrigou a parar há 10 dias: "Vai estar mais umas semanas de fora".

Depois de quatro vitórias seguidas, duas no campeonato e duas na Champions, Conceição referiu que "a paragem para as seleções foi benéfica" para os dragões, mas acrescentou que "só depois do jogo em Anadia" é que se perceberá se este vem "no melhor momento", tendo em conta que a seguir haverá o clássico com o Benfica.

Sobre a melhoria defensiva que a equipa portista vem mostrando (apenas um golo sofrido nas últimas quatro partidas), o técnico disse que o objetivo é "continuar a evoluir". "A consistência defensiva é muito importante, mas neste último jogo [em Leverkusen] houve coisas de que não gostei tanto. Sofremos mais do que o previsto", sublinhou.