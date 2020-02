Sérgio Conceição: "Bayer é candidato a ganhar a Liga Europa"

Nuno Barbosa Hoje às 20:34 Facebook

O treinador do F. C. Porto admitiu que o grupo "está desiludido" pelo afastamento precoce da Liga Europa. "Queremos acabar a época com golos e agora só temos dois ao alcance", lamentou Sérgio Conceição, antes de tecer os mais rasgados elogios ao adversário alemão.

"O Bayer Leverkusen é um candidato a ganhar a Liga Europa e nós também seríamos se tivéssemos ultrapassado este adversário, que está dentro de um contexto competitivo acima da média, no melhor campeonato do Mundo segundo a minha opinião. É uma equipa muito forte, foi difícil", admitiu o treinador dos azuis e brancos, na entrevista rápida à Sport TV.

Numa análise ao jogo no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição afirmou que o F. C. Porto "entrou bem no jogo, com vontade de fazer golo, a pressionar o adversário" e, depois, lamentou: "Na primeira vez que eles foram à nossa baliza, marcaram".

No arranque da etapa complementar foi igual: "Os nossos jogadores não baixaram os braços, mas o adversário esteve mais forte. Arriscámos com uma linha de três na defesa e, no segundo tempo, na primeira e segunda vez que foram à nossa baliza, fizeram o 2 e o 3-0".