Sérgio Conceição castigado com 15 dias de suspensão e 10.200 euros de multa

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Sérgio Conceição, pela expulsão em P. Ferreira, na derrota (3-2) do F. C. Porto, com 15 dias de suspensão e uma multa de 10.200 euros.

O mapa de castigos referente à sexta jornada da Liga foi publicado esta quarta-feira.

O treinador do Paços de Ferreira, igualmente expulso nessa partida, foi castigado com apenas oito dias de suspensão e 2 040 euros de multa. As diferenças na punição aos dois técnicos estão relacionadas com o facto de Sérgio Conceição ser reincidente. E, de acordo com o que nos foi possível apurar, o treinador portista foi castigado com a multa mínima e com a suspensão mínima para quem é reincidente.

De acordo com o relatório do árbitro, após ser advertido, Sérgio Conceição disse a Nuno Almeida o seguinte: " És uma vergonha, és um mentiroso". Já Pepa, dirigiu-se à equipa de arbitragem, repetidamente, nos seguintes moldes: "És uma vergonha. Vão para o car....".

As suspensões começam no dia do jogo, na passada sexta-feira, pelo que Sérgio Conceição só estará ausente do banco na receção de domingo ao Portimonense.

Além disso, o administrador da SAD portista foi alvo de um processo disciplinar, tal como o treinador adjunto portista, Siramana Dembelé. O F. C. Porto foi igualmente alvo de um processo disciplinar e de uma repreensão.