Sérgio Conceição chama defesas da equipa B

Escassez de opções obriga o técnico portista a procurar alternativas. Cinco jovens juntaram-se ao plantel principal

Primeiro, foram os problemas físicos dos centrais Pepe e Marcano, que continuam a arrastar-se. Depois, as chamadas à Taça das Nações Africanas dos laterais Zaidu e Nanu, ambos longe do Olival nas próximas semanas. A seguir, as lesões sofridas no último clássico por João Mário e Manafá, que deverá ser baixa até ao fim da época.

O início de 2022 deixou Sérgio Conceição com poucas opções no setor defensivo (restam-lhe Fábio Cardoso, Mbemba e Wendell, além da adaptação de Corona a lateral), numa razia que o técnico portista está a tentar combater com chamadas de jogadores à equipa B.