Sérgio Conceição chama dois jovens ao "onze" para o jogo com o Boavista

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Boavista para a 19.ª jornada da Liga. João Mário

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Mbaye, Marcano e Nanú, bem como os castigados Uribe e Luis Díaz. Do lado dos axadrezados, há três baixas para Jesualdo Ferreira: Reisinho (lesionado), Javi García (castigado) e Chidozie (cedido pelo F. C. Porto).

Onze do F. C. Porto: Marchesin; Manafá, Pepe, Diogo Leite e Sarr; Corona, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira e João Mário; Marega e Taremi

Onze do Boavista: Léo Jardim; Castro, Rami, Jackson Porozo; Cannon, Nuno Santos, Paulinho, Ricardo Mangas; Sauer, Angel Gomes, Elis

O pontapé de saída no Estádio do Dragão está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).