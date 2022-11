Sérgio Conceição chuta a bola e é expulso diante do Mafra

JN Ontem às 22:26 Facebook

O treinador do F. C. Porto foi, esta terça-feira, expulso no jogo dos azuis e brancos frente ao Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Ao minuto 65, numa altura em que Grujic estava caído à entrada da área após sofrer uma falta, o jogo seguiu e, quando a bola saiu, Sérgio Conceição, irritado, chutou a bola e viu o cartão vermelho direto.

Esta foi a 21.ª vez que o técnico viu ordem de expulsão em Portugal. A última delas, tinha sido no clássico com o Benfica, quando foi sancionado no final do jogo pelo árbitro.

Se o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol resolver castigar Sérgio Conceição, o treinador do F. C. Porto não poderá ir para o banco no jogo com o Boavista, no sábado. Mas tudo depende do verdadeiro motivo que originou a expulsão e que irá constar no relatório do árbitro Hélder Malheiro.

Há duas semanas, o treinador dos dragões já não esteve no banco nos Açores, onde os dragões empataram com o Santa Clara (1-1) por causa do castigo aplicado após o jogo com o Benfica.

