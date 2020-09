Sérgio Conceição: "Cientista ? Não, mas trabalhamos tudo ao pormenor"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:41 Facebook

No rescaldo da goleada (5-0) frente ao Boavista, o treinador do F. C. Porto deixou elogios à exibição da equipa, principalmente na segunda parte.

Para Sérgio Conceição, a diferença esteve na forma como "se definiu a entrada no último terço" e a segunda parte foi "à imagem do F. C. Porto".

"O Boavista só conseguiu sair uma ou outra vez e mais por erros nossos do que por mérito. Lembro-me de um remate do Boavista à baliza sem perigo, nunca nos causou perigo e podíamos e devíamos ter ido para o intervalo já com golos. Na segunda metade, corrigimos uma ou outra situação em que não estávamos tão bem em termos defensivos e que foi extremamente importante para depois conseguirmos ofensivamente ferir o adversário. Foi uma segunda parte à imagem daquilo que tem sido o F. C. Porto do ano passado, sempre com uma grande ambição e determinação", começou por dizer.

Quanto ao livre de Sérgio Oliveira, o técnico salientou que o plantel portista "trabalha tudo ao pormenor": "Cientista Conceição? Não! Toda a gente sabe a importância desses momentos, trabalhamos tudo ao pormenor", concluiu.

O F. C. Porto goleou (5-0), este sábado, o Boavista no Estádio do Bessa, na segunda jornada da Liga, com os golos a surgirem apenas na segunda parte. Corona inaugurou o marcador após assistência de Otávio e Sérgio Oliveira ampliou o resultado com um livre direto. Marega também fez o gosto ao pé, ao marcar dois golos em quatro minutos, e Luis Díaz fechou a contagem.