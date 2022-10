Sérgio Conceição: "Clássico? Não se jogam dois jogos de cada vez"

O treinador do F. C. Porto considerou o triunfo deste sábado, diante do Portimonense, "justo", sublinhando que a equipa azul e branca fez um jogo "competente".

"Foi um jogo competente da nossa equipa. Sabíamos da importância e da dificuldade destes jogos. Continuamos a evoluir como equipa assim como os jogadores dentro da nossa dinâmica. Estou contente pelos jogadores. São mais três pontos com o foco no principal objetivo que é o campeonato. Clássico? É importante analisar este jogo. Houve coisas que fizemos bem, e outras que não fizemos tão bem. Temos de dissecar ao máximo que se passou e, depois, pensar na Champions. Temos um jogo de cada vez, não se jogam dois jogos de cada vez", começou por dizer Sérgio Conceição, abordando a exibição de Taremi.



"Está bem. Ele faz o que lhe pedem, é voluntarioso, às vezes demasiado. Mas voltando ao jogo. Os primeiros 15 minutos não foram como esperávamos. A partir daí, criámos situações, chegámos ao golo e criámos mais situações para acabar com um resultado diferente. É verdade que o Portimonense criou algumas situações de perigo, sobretudo na segunda parte. Mas o resultado é justo. O Portimonense teve algumas situações no último terço na segunda parte. Mas foi um jogo controlado contra um adversário que está a fazer o melhor arranque de sempre na Liga, com um treinador que conhece bem a casa e jogadores com qualidade individual. Tínhamos de estar alerta e matar o jogo. O Galeno teve uma oportunidade para fazer o 3-0 e criámos outras situações depois para marcar. O 2-0 é um resultado que tem de deixar a equipa alerta", concluiu.

O F. C. Porto venceu, este sábado, no Algarve, o Portimonense em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Otávio e Pepê marcaram os golos dos dragões. Os azuis e brancos somam, agora, 22 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Portimonense averbou o segundo desaire consecutivo e é sétimo colocado, com 15.