Sérgio Conceição: "Com este foco e determinação, somos uma equipa forte"

No rescaldo da vitória diante do Bayer Leverkusen, o treinador do F. C. Porto Sérgio Conceição considerou que o jogo foi "difícil" e destacou o trabalho feito pelos jogadores no Olival.

"Foi um jogo difícil, de Liga de Campeões, contra uma equipa de um campeonato extremamente competitivo, que joga com uma intensidade e velocidade grandes. Tínhamos de definir a melhor estratégia para ganhar. Houve coisas bem feitas, os jogadores estão de parabéns, outras não correram tão bem como planeado. De uma maneira geral, ganhar 3-0 na Alemanha, perante um adversário como este Leverkusen, deixa-nos orgulhosos. Coletivamente, fomos uma equipa forte. Queríamos a perfeição, mas isso não existe. Fomos à procura dela, houve muitas coisas que foram decisivas no jogo que foram trabalhadas no Olival e isso deixa-me muito orgulhoso", começou por dizer Sérgio Conceição, destacando a assistência de Diogo Costa para o golo de Galeno.

"Foi preparada essa saída mais longa. O Diogo e o Galeno exploraram muito bem as costas da linha defensiva adversária. Na saída curta, se tivéssemos mais discernimento, podíamos encontrar um dos nossos médios. O Patrik Schick baixava e pegava num dos nossos médios, colocámos sempre um segundo médio para ter um homem livre na saída a partir de trás, pelo Diogo, e podíamos ter ligado o jogo. Não o fizemos, foi um dos pormenores que não correu tão bem. O Galeno muitas vezes baixou e acompanhou os laterais que dão muita profundidade à equipa, fixando mais o Zaidu por dentro onde tinha o Diaby, naquele espaço. Tentámos matar os pontos fortes do adversário e explorar o que podíamos criar dificuldades se fôssemos verticais, se tivéssemos a mesma intensidade do adversário. Isso foi fantástico de parte do jogadores", vincou, destacando os objetivos na Liga dos Campeões.

"Ainda não conseguimos o mais importante, que é a passagem. É um desafio que os jogadores têm. Com este foco e determinação, somos uma equipa forte. Quando baixámos determinadas características que temos como base, somos uma equipa banal. De realçar também que são 33 jovens que se estreiam connosco na Champions. É uma maturidade precoce trabalhada no Olival e não é fácil, estamos a competir na melhor prova de clubes do mundo. Mas é de louvar esta juventude toda e darmos cartas e continuarmos competitivos na Europa, que também é o peso da história deste clube", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quarta-feira, na Alemanha, o Bayer Leverkusen em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Galeno e Taremi, com um bis, marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube azul e branco está agora isolado no segundo lugar, com seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, terceiro, e mais três do que o Bayer, quarto classificado.